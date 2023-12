Alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de alimentos esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse, pero si mostrar una identificación. Además se le pedirá que de su nombre, el tamaño de su familia y el código postal en el que reside.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

A continuación las localidades y horarios:

Miércoles 13 de diciembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Shiloh Missionary Baptist Church en el 921 W Illinois Ave en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Lawrence and Marder Church of Christ en el 2600 Lawrence St en Dallas.

Jueves 14 de diciembre - Todas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave en Wylie.

- Gateway Church - Grand Prairie Campus en el 2404 N Carrier Pkwyen Grand Prairie.

Viernes 15 de diciembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Crossroads Covenant Church en el 647 E Pleasant Run Rd en DeSoto.

Sábado 16 de diciembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Owenwood Farm and Neighbor Space en el 1451 John West Rd en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Hope Health Waxahachie en el 411 E Jefferson St en Waxahachie.

Ya llegó la temporada navideaña y por eso te compartimos consejos para comprar jueguetes seguros para tus niños.