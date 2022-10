Banco de Comida del norte de Texas distribuirá alimentos

Texas - El Banco de Comida del norte de Texas distribuirá despensas de alimentos gratis a las familias esta semana.

Las personas no tienen que registrarse y la distribución será en orden de llegada. No obstante, los participantes deben presentar una identificación, se les pedirá su nombre, el número de integrantes de la familia y su código postal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

A continuación las fechas y localidades:

Martes 18 de octubre

- Ladonia City Hall de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el 100 Center Plaza en Ladonia.

Miércoles 19 de octubre - Todas serán en el horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Ferris Junior HIgh en el 1002 E. 8th St en Ferris.

- Bonham Armory en el 1100 W. 5th St en Bonham.

- Foundation of Life en el 2003 E. Ennis Ave en Ennis.

Jueves 20 de octubre - Todas serán en el horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Gateaway Church - Gran Prairie Campus en el 2404 N Carrier Parkway en Grand Prairie.

- Jubilee Park and Community Center en el 917 Bank Street en Dallas.

Viernes 21 de octubre

- Ben Washington Baptist Church de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el 3901 Frisco Ave en Irving.

- University of North Texas Dallas de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en el 7300 University Hills Blvd en Dallas.

Sábado 22 de octubre

- Casa View Christian Church de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el 2230 Barnes Bridge Rd en Dallas.

En el Consulado General de México en Dallas, donde hay varios servicios gratuitos.