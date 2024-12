Despensas de alimentos gratis en el Norte de Texas

Los bancos de comida dle norte de Texas y del condado Tarranr tendrán despensas de alimentos en los próximos días.

Las personas no tienen que registrarse. Sólo le pedirán su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia. La mercancía se repartirá en orden de llegadas haste que duren.

A continuación las localidades y horarios:

Viernes 14 de diciembre - 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

- Iglesia Adventista del Séptimo Dia de Dallas Norte en el 3751 Merrell Rd en Dallas.

Martes 17 de diciembre - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- C.H. Collins Athletic Complex en el 1500 Long Rd en Denton.

Miércoles 18 de diciembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mark Cuban Heroes Basketball Center en el 1800 Bonnie View Rd en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Denley Drive Missionary Baptist Church en el 1519 S Denley Dr en Dallas.

Viernes 20 de diciembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Crossroads Covenant Church en el 647 E Pleasant Run Rd en DeSoto.

