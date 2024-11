Conmemoración el Mes Nacional de la Concienciación sobre la Diabetes en Dallas

Telemundo 39, NBC 5 y Community Council of Greater Dallas y Dallas Area Agency on Aging lo invitan a asistir a la Feria de Salud del Mes Nacional de Concientización sobre la Diabetes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. el lunes 18 de noviembre en las Mockingbird Towers de Dallas. Este evento contará con pruebas de glucosa GRATUITAS, recursos comunitarios, programas del Community Council of Greater Dallas y refrigerios ligeros. Venga y aprenda más sobre cómo prevenir o controlar la diabetes.

Noviembre es el Mes Nacional de Concienciación sobre la Diabetes. Más de 136 millones de estadounidenses (más de un tercio de la población) padecen diabetes o prediabetes. No pase por alto la oportunidad de mantenerse al día sobre su salud o de participar en divertidos sorteos.

Feria de la Salud del Mes Nacional de Concienciación sobre la Diabetes

Consejo Comunitario del Gran Dallas

Lunes, 18 de noviembre

10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mockingbird Towers - Sala de conferencias Texas

1341 W. Mockingbird Ln.

Dallas

Para más información, pulse AQUÍ.

Acerca del Community Council of Greater Dallas

Desde su incorporación en 1943, el Community Council of Greater Dallas ha proporcionado liderazgo y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad, incluyendo aliviar la pobreza, fomentar la independencia y conectar a las personas con los recursos que necesitan para mejorar su calidad de vida. Se centran en la comunidad y se dedican al respeto, la inclusión y la empatía. El Community Council of Greater Dallas es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3). Para obtener más información, haga clic AQUÍ.