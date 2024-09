Ya puede registrarse para: la Marcha Making Strides Against Breast Cancer

Telemundo 39, NBC 5 y la Sociedad Americana del Cáncer le invitan a unirse a la lucha contra el cáncer de mama participando en la caminata Making Strides Against Breast Cancer de este año el sábado 19 de octubre en el estadio Choctaw de Arlington.

La inscripción en sitio comienza a las 7:30 a.m. pero se recomienda inscribirse en línea. La inscripción en línea ya está abierta. Simplemente haga clic AQUÍ para inscribirse como individuo o grupo y hacer su impacto en nuestra comunidad.

Making Strides Against Breast Cancer of North Texas beneficia a la Sociedad Americana del Cáncer.

Avances contra el cáncer de mama en el norte de Texas

Sábado, 19 de octubre

Inscripción in sitio: 7:30 a.m. a 9:30 a.m.

Caminata: 9:30 a.m.

Estadio Choctaw

1000 Ballpark Way

Arlington

Para más información, haz clic AQUÍ.

Acerca de la Sociedad Americana contra el Cáncer

La Sociedad Americana contra el Cáncer es una organización líder en la lucha contra el cáncer con la visión de acabar con el cáncer tal y como lo conocemos, para todos. Llevamos más de 110 años mejorando la vida de las personas con cáncer y de sus familias como la única organización que lucha contra el cáncer a través de la defensa, la investigación y el apoyo a los pacientes. Nuestro compromiso es garantizar que todo el mundo tenga la oportunidad de prevenir, detectar, tratar y sobrevivir al cáncer. Para más información, visite cancer.org o llame a nuestra línea de ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana, al 1-800-227-2345.