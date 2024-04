En Dallas: asesinan a tiros a un hispano

La policía de Dallas investiga el homicidio de un hombre que fue baleado en un rancho en Pleasant Grove de Dallas el sábado por la noche.

La policía de Dallas acudió a la cuadra 10600 de Seagoville Road alrededor de las 11:10 p.m. tras informes de un tiroteo en la zona.

Cuando los agentes arribaron al lugar, encontraron a Fermín Castillo, de 31 años, en un estacionamiento con aparente herida de bala.

El hombre fue trasladado a un hospital local, donde finalmente murió a causa de las heridas.

La pareja de Castillo, Ruth Mariela Castillo, compartió un comunicado tras la trágica muerte de su pareja.

"Era un muy buen hombre que ayudaba a todos. Vino a cumplir su sueño americano, y en cuatro años lo hizo. No merecía lo que le hicieron y queremos justicia, no merecía esa muerte cruel que me dejó el alma en pedazos", dijo Castillo.

No se ha publicado ninguna otra información en relación con el incidente fatal.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo fatal debe llamar al detective Orlandus Bronner al 214-952-5775 o por correo electrónico a orlandus.bronner@dallaspolice.gov