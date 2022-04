De México a Dallas: Logra el sueño americano con negocio de decoraciones y globos

TEXAS - En Telemundo 39 seguimos celebrando 20 años desde que comenzamos con nuestra misión de mantenerte informado y hoy le agregamos un toque especial a nuestra celebración al destacar el éxito de un inmigrante.

Se trata de Juan Sánchez, quien es originario de Monterrey, Nuevo León, México, y llegó a los 19 años a Dallas en busca del sueño americano junto a su familia.

Sánchez nos cuenta que desde joven ha trabajado arduamente junto a sus cinco hermanos para también apoyar a su madre ya que crecieron sin una figura paterna.

Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, hace 22 años, no fue nada fácil ya que dice que junto a su familia se enfrentó a diversas situaciones.

“Al principio fue difícil porque pues seis, siete personas en una mobile home sí estábamos amontonados pues fue un poco difícil, pero pues poco a poco fuimos superándonos”, recuerda Sánchez.

Fue así, al mantener siempre la frente en alto a pesar de los obstáculos, que él comenzó con nuevas metas y sueños mientras trabajaba como relojero.

“En el trabajo empezaron [con] baby shower, celebraciones de cumpleaños, entonces empece yo así a hacer decoraciones…’oye una decoración para un baby shower y yo ¡ah! bueno vamos a hacer algo ¿no?', entonces empecé así”, explica Sánchez sobre las decoraciones que comenzaron como un pasatiempo.

Pero mientras pasaban los meses, él comenzó a ser reconocido por sus habilidades y entonces decidió renunciar a su trabajo y aprender más sobre el mundo de las decoraciones.

“Entonces yo dije ¡wow! esto está funcionando ¿no? Entonces fui investigando a cómo podía aprender. Entonces comencé a tomar cursos aquí en Dallas, Monterrey, Guadalajara, y Ciudad de México”, explicó.

Conocimiento que entonces lo llevó a finalmente establecer su propio negocio de “Piñatas, Globos y Más” en Dallas con el que debido a la demanda de pedidos incorporó a familiares y un socio.

“Lo que pasa es que él me invita porque sabe que siempre me han gustado las manualidades. Siempre este, pues para uno las decoraciones en la casa, los cumpleaños, entonces es donde él me empieza a de que a jalar, vaya a decirme, ¿cómo ves? apóyame, ayúdame”, dijo Laura Sánchez, quien apoya con el negocio a su hermano junto a su madre, socio Rafael, e incluso sobrinos.

Es así que en un periodo de seis años, Juan y su familia han comenzado a ser reconocidos en el norte de Texas por diversas decoraciones para eventos que van desde cumpleaños, baby showers, quinceañeras, bodas, y otros eventos.

“Pues una satisfacción muy grande pues, no puedes explicar lo que siente uno pero cuando tú ves a la persona y dices ¡wow! es tu mayor pago, ¿sabes? no tanto lo económico, pero la satisfacción que a ellos les encanta tu trabajo”, agregó.

Dicha satisfacción y trabajo que Juan y Laura nos recalcan que como familia basaron siempre en apoyarse y nunca darse por vencidos aún más al recordar su historia en México así como comienzos en tierras estadounidenses.

“Salir adelante, echarle ganas que no desistas, que siempre si tienes un sueño a seguir, sigue adelante, que siempre va a ver obstáculos pero por más obstáculos que se atraviesen en el camino siempre vas a salir adelante”, finalizó Sánchez, quien también nos compartió que durante Navidad siempre buscan crear una sonrisa en pequeños de bajos recursos al donarles juguetes.