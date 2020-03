Desayunos y almuerzos gratuitos para estudiantes de Carrollton y Farmers Branch

El Distrito Escolar Independiente de Carrollton-Farmers Branch (CFBISD, por sus siglas en inglés) anunció que implementará un cambio en su servicio gratuito de comidas Grab and Go a un servicio de un día a la semana.

El cambio en el horario proporcionará una semana de comida, cinco desayunos y cinco almuerzos, al mismo tiempo para todos los niños de 18 años o menos durante el cierre de la escuela por la contigencia del coronavirus.

El servicio de comidas Grab and Go continuará de lunes a viernes, pero los horarios y lugares variarán. Los niños de 18 años y menores pueden recoger comidas; sin embargo, en el caso de que el niño no pueda estar presente, los padres / tutores pueden recogerlo en nombre del niño.

A los padres se les pedirá que proporcionen el número de identificación de los estudiantes como verificación en este momento. IMPORTANTE: Según las ordenanzas de la ciudad, se les permite salir de su residencia para obtener alimentos durante este pedido de refugio en el lugar.

Siga este enlace al sitio en internet del CFBISD para la lista de escuelas.