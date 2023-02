Despensa de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas anunció nuechas fechas para la repartición de desepensas de alimentos esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse ni tampoco presentar una identificación. La entrega será en orden de ellegada hasta que dure. Lo que sí le pedirán es el nombre, el número de miembros de su familia y el código de postal en el que reside.

A continuación las fechas y localidades:

Martes 28 de febrero

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Dallas West Church of Christ en el 3510 N Hampton Rd en Dallas

Miércoles 1 de marzo

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Community Missionary Baptist Church Cedar Hill en el 820 East Wintergreen Rd en Cedar Hill

Viernes 3 de marzo

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Jireh's Tabernacle Worship Center en el 1228 Newsome Rd en Mesquite

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - North Colony Church of Christ en el 6404 Paige Rd en The Colony

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Our Savior Lutheran en el 3033 Horizon Rd en Rockwall

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Grand ViewBaptist Church en el 1401 I-30 en Mesquite

Sábado 4 de marzo

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville

