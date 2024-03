Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá varias localidades esta semana con su tradicional repartición de alimentos.

Los presentes no se tienen que registrar, pero sí le pedirán una identificación su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia.

Los alimentos se repartirán en orden de llegada hasta que duren.

A continuación las localidades y horarios:

Jueves 28 de marzo

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Marsalis Ave Church of Christ en el 2431 S Marsalis Ave en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Casa Amistad en el 126 Brannon St en Grand Prairie.

