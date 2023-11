Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de alimentos en varias localidades esta semana.

Las personas no tienen que registrarse o mostrar una identificación. Sí le pedirán su nombre, el tamaño de su familia y el código postal en donde reside. Los alimentos se repartirán en orden de llegada hasta que duren.

A continuación los horarios y localidades de esta semana:

Martes 7 de noviembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Iglesia Cristiana Amiel en el 205 S Bell St en Royse City.

Miércoles 8 de noviembre - Todas de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Ahmadiyya Muslim Youth Association en el 1850 Hedgecoxe Rd en Allen.

- Lawrence and Marder Church of Christ en el 2600 Lawrence St en Dallas.

Jueves 9 de noviembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave en Wylie.

Viernes 10 de noviembre - Todas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Graham Street Church of Christ en el 304 Graham St en Waxahachie.

- Greater El Bethel C.O.G.I.C. en el 517 Helen St en Garland.

- Jireh's Tabernacle Worship Center en el 1228 Newsome Rd en Mesquite.

Sábado 11 de noviembre - Todas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- Community Missionary Baptist Church DeSoto en el 115 W Beltline Rd en Dallas.

