DISD realiza sesiones con padres de familia sobre seguridad en la escuelas

Con los padres todavía conmocionados por la noticia de los 21 estudiantes y maestros asesinados en Robb Elementary en Uvalde, los padres se reunieron en Dallas el martes por la noche en Rosemont Lower Elementary School con preguntas e inquietudes sobre lo que se está haciendo para mantener seguros a sus hijos.

"Piensas, dejo a mi hijo en la escuela, esperas que esté a salvo, esperas verlo al final del día y solo pensar en no tener eso, hagamos lo que hagamos, no es suficiente. Es no es lo suficientemente bueno”, dijo Jennifer Tarulli.

Tarulli, quien tiene dos hijos en el distrito, fue una de las docenas de padres que se presentaron para escuchar al jefe de policía de Dallas ISD, John Lawton, junto con un panel de otros líderes estatales y distritales, que se refirieron no solo a los cambios que se están realizando en la estela de Uvalde sino también las medidas que ya existen.

"Estamos haciendo verificaciones de intrusos. También estamos dando vueltas y asegurándonos de que todas nuestras puertas estén seguras en nuestro campus. Y, por supuesto, algo que estamos haciendo todo el tiempo es el entrenamiento de alerta, que es entrenamiento de tirador activo”, dijo Lawton.

Aseguró a los ansiosos padres que el entrenamiento requiere que el primer oficial de respuesta ingrese en caso de un tirador activo.

De cara al futuro, el síndico de la junta, Ben Mackey, dijo que las medidas adicionales podrían incluir acceso con tarjeta magnética para todas las entradas y un sistema de cámaras renovado en todo el distrito.

Y tras el tiroteo del lunes en Duncanville, Lawton aseguró que el distrito ha intensificado su presencia de seguridad en los campamentos y otros programas de verano.

Las iniciativas de salud mental fueron otro punto clave de discusión el martes.

Este febrero, Dallas ISD implementó el sistema de informes anónimos Sandy Hook Promise.

En la reunión de la junta escolar de la próxima semana, Mackey dijo que la junta discutirá el presupuesto del próximo año y cómo financiarán nuevas iniciativas de seguridad a raíz de Uvalde.

El evento del martes fue organizado por los representantes estatales Jessica González y Rafael Anchia.

Es una de las varias sesiones de escucha que llevan a cabo los líderes democráticos de todo el estado.

