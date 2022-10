Texas - El Banco de Comida del Área de Tarrant llevará a cabo una repartición de alimentos gratis para todas las familias del condado.

El evento se llevará a cabo el martes 18 de octubre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en Six Flags Over Texas en el 2201 E Road hacia Six Flags St en Arlington.

Los participantes deben pasar por la entrada principal de Six Flags Over Texas, localizada cerca de la intesección de East Copeland Road y Six Flags Drive.

El Banco de Comida espera impactar a unas 700 familias.

