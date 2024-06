Indignación por posibles acuerdos de culpabilidad ofrecidos tras muerte a golpes de un abuelo en Arlington

La familia de un abuelo asesinado a golpes en Arlington por tres sujetos, dice que han recibido otro golpe por parte de la fiscalía.

La familia de Frank Kwasnica le dijo a NBC 5 que la oficina del fiscal de distrito del condado de Tarrant les informó que los fiscales no pueden llevar el caso a juicio.

Han pasado cinco meses desde la muerte a golpes de Kwasnica en el estacionamiento de un complejo de apartamentos de Arlington. Y por ello hay tres hombres están encarcelados por el asesinato del 19 de enero.

Sierra Radley y Frank Kwasnica Sr. dicen que no tienen otra opción que hablar públicamente sobre los devastadores e inesperados acontecimientos de esta semana.

Dicen que un asistente del fiscal de distrito que lideraba el caso supuestamente les dijo el martes que la oficina planeaba comunicarse con los abogados del sospechoso para ofrecerles un acuerdo de culpabilidad, evitando llevar el caso a juicio.

“Siento que no quieren esforzarse porque serán tres juicios diferentes”, dijo Radley, la hija mayor de la víctima. “Sentí que no respetaban a mi papá, siento que simplemente estaban tratando de terminar el caso de una vez. Siento que no quieren esforzarse porque no es su familia”.

Radley dice que está dispuesta a correr el riesgo y exige tres juicios separados por asesinato capital o asesinato por la muerte de su padre.

“A mi padre no se le ofreció ninguna segunda oportunidad en la vida”, dijo. “Lo dejaron allí y siento que si me sentara aquí, no estaría haciendo lo correcto para mi papá. Se merece que estén ausentes de por vida o con la pena de muerte".

La policía de Arlington dijo que el salvaje ataque de enero fue capturado en evidencia en video, incluido un teléfono celular, que llevó a la policía a tres ciudadanos hondureños: los hermanos Brayan y Jared Amador Vásquez, así como Norlan Gómez Torres.

La Policía de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a Gómez Torres en octubre de 2023 y los hermanos Amador Vásquez presuntamente confesaron el ataque, según órdenes de aprehensión.

La policía dijo que la golpiza fue tan brutal que tomó días identificar positivamente a la víctima.

“Lo golpearon y lo apuñalaron con múltiples objetos punzantes”, dijo Radley. “Lo golpearon con un palo de metal. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Intentó huir y lo persiguieron”.

Radley y Kwasnica Sr. compartieron momentos dolorosos cuando se les instó a no ver el cuerpo de la víctima, dada la magnitud de las heridas infligidas en la cara, la cabeza y el cuerpo.

“Como lo golpearon tan fuerte y estaba irreconocible, ni siquiera tuvimos la oportunidad de despedirnos”, dijo. "Gente así no merece estar en la calle".

Inicialmente, la policía detuvo al trío por asesinato capital después de determinar que robaron el auto de la víctima después del ataque.

A finales de abril, un gran jurado del condado de Tarrant acusó a los tres de asesinato y descubrió que "causaron intencionalmente la muerte de Frank Kwasnica golpeándolo con un garrote o con una herramienta para tejados o golpeándolo con un objeto contundente".

La familia denunció la desaparición de Kwasnica y luego encontró el coche de la víctima.

La policía encontró un zapato ensangrentado que no pertenecía a la víctima, un teléfono celular que supuestamente pertenecía a Gómez Torres y pruebas en un apartamento alquilado a uno de los sospechosos.

La policía también reveló que hubo testigos del crimen, incluido el conductor de una grúa que grabó el "muy inquietante" ataque en su teléfono celular.

“Mutilándolo, me refiero a qué clase de personas son”, pregunta Kwasnica padre, enojado. “Son animales. No merecen ninguna compasión y debería haber justicia para ellos”.

NBC 5 contactó a la oficina del fiscal de distrito del condado de Tarrant, Phil Sorrell, para preguntar si se ofrece un acuerdo de culpabilidad y por qué.

A finales de mayo, Sorrells pareciera que ya no busca la pena de muerte para cada sospechoso, según registros en línea.

En un comunicado, un portavoz de la oficina del fiscal del distrito dijo: "No se ha ofrecido ninguna oferta de declaración de culpabilidad en los casos relacionados con la muerte de Frank Kwasnika III".

La oficina del fiscal del distrito no quiso comentar si se ofrecerá o aceptará un acuerdo en una fecha posterior y qué “peso” tiene la familia de la víctima en estas decisiones, si lo hubiera.

Los tres sospechosos permanecen en prisión y NBC 5 no ha podido comunicarse con sus abogados para hacer comentarios.

El presunto motivo aún no está claro, pero la policía ha revelado que pudo haber habido una discusión entre los hombres y Kwasnica después de un accidente menor.

