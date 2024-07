Investigan al menos 20 muertes en el condado Tarrant en un caso de negligencia, robo y homicidio

Detectives de la policía de Arlington investiga veinte muertes después de que una mujer del condado de Tarrant que dirigía varios centros de atención médica domiciliaria sin licencia, fuera acusada de negligencia y homicidio.

Las nuevas acusaciones de abuso y robo por parte de una cuidadora en el condado de Tarrant, derivó en su acusación de descuidar a una persona y matar a otra.

Según una declaración jurada de la orden de arresto obtenida por NBC 5, la policía de Arlington comenzó a investigar desde hace meses la compañía de vida asistida sin licencia de Love and Caring for People LLC, después de recibir informes de negligencia, robo y fraude.

A medida que se desarrollaba la investigación, los detectives de la policía de Arlington dijeron que pudieron identificar a 20 personas que murieron mientras vivían en una de las múltiples propiedades de Regla Bécquer en el condado de Tarrant. Ahora están trabajando con la oficina del médico forense para determinar si alguna de esas muertes es sospechosa.

Una de esas víctimas, dijo la policía, fue Steven Pankratz, de 61 años, que murió en enero. En junio, la oficina del médico forense del condado de Tarrant dictaminó que su muerte fue un homicidio por una mezcla fatal de opiáceos y antidepresivos y la policía de Arlington acusó a Regla Bécquer de su asesinato.

El cargo se produjo cuatro meses después de que fuera acusada de abandonar y poner en peligro a personas discapacitadas, causando lesiones corporales inminentes cuando, según la declaración jurada, un cliente inmóvil se cortó las muñecas en un intento de salir de su centro de vida asistida e ingresar a un hospital.

Los investigadores detallaron varios eventos que se remontan a 2022, donde se informó que al menos otros cinco clientes fueron objeto de negligencia, robo o abuso. La orden detalla estos casos y documenta un patrón de abuso que incluía a Bécquer decirle a familiares de pacientes que ella "les dio 'algo' a los pacientes para que no huyeran".

La orden de arresto mostró que un cliente “le dijo a su prima que pensaba que las personas dentro de la casa estaban tratando de matarla”. Semanas después, el cliente falleció. La orden de arresto mostró que la causa de la muerte de la mujer aún está pendiente.

LA POLICÍA DE ARLINGTON CONTINÚA BUSCANDO MÁS VÍCTIMAS

Hasta el momento, Regla Bécquer sólo ha sido imputada en dos casos que involucran a dos clientes.

La policía de Arlington le dijo a NBC 5 en abril que estaban al tanto de al menos 20 clientes de Love and Caring for People LLC que habían muerto y que estaban trabajando con la oficina del médico forense del condado de Tarrant y sus familias para discernir la mayor cantidad de información posible sobre el caso para determinar causa y forma de esas muertes. De la misma forma, esperan determinar si alguna de ellas es sospechosa o criminal. La policía dijo que se espera que se presenten cargos adicionales a medida que continúa la investigación.

Los detectives también conocen una quinta dirección, a lo largo de Hidden Brook Drive en Grand Prairie, donde se cree que Love and Caring for People LLC hacía negocios. La policía no ha publicado más información sobre los incidentes en esa residencia.

Los investigadores de la policía de Arlington están buscando víctimas adicionales que estaban bajo el cuidado de Bécquer, incluso en lugares que quizás aún no conozcan. Los investigadores dijeron que les gustaría hablar con cualquier cliente actual o pasado de Love and Caring for People y con los familiares del paciente.

"Hemos aprendido sobre algunas cosas muy preocupantes que ocurren dentro de estas casas y queremos asegurarnos de que ninguna víctima quede desapercibida", dijo el jefe de policía Al Jones. “Si usted o un ser querido ha pasado algún tiempo en una de estas casas, o conoce otros lugares en los que esta empresa pueda estar operando, necesitamos saberlo. Afortunadamente, nuestra investigación ha resultado en que varios clientes hayan sido retirados de sus hogares para que puedan recibir la atención legítima que necesitan. Pero es posible que haya otras personas a las que necesitemos ayudar”.

Aquellos que tengan información deben llamar a una línea de información especial al 817-575-3230. La policía de Arlington dijo que la línea telefónica es solo para correo de voz y será monitoreada diariamente. Aquellos que llamen a la línea de información deben dejar un mensaje de voz con su información de contacto para que un oficial de la Unidad de Salud Conductual del departamento pueda hacer un seguimiento con ellos.

“Nuestra información actual sobre este asunto indica que varias ciudades dentro de nuestro condado podrían verse afectadas por esta investigación y nos unimos al Departamento de Policía de Arlington para solicitar la asistencia del público para asegurarnos de que estamos ayudando completamente a todos y cada uno de los afectados por la sospecha de irregularidad. de Regla Bécquer”, dijo el fiscal de distrito del condado de Tarrant, Phil Sorrells.