Mujeres Imparables: Gaby Natale cree en romper barreras

Como la primeraperiodista Latina en ganar tres premios Daytime EMMY seguidos (tanto comopresentadora como productora ejecutiva de su propio programa), la primera autora hispana publicada por la división de liderazgo de la editorial HarperCollins y una de las pocas autoras extranjeras en narrar su propio audiolibro en inglés, Gaby ha hecho su propia parte en abrir caminos y ser “la primera como ella” en espacios de liderazgo.

En su faceta como conferencista ha compartido su mensaje de empoderamiento en corporaciones multinacionales, las Naciones Unidas y en su propia charla TEDxmotivando amujeres y demás minorías a romper barreras y convertirse en pioneros. Gaby es una de las pocas mujeres en la industria de medios norteamericana que no solamente posee los derechos de su contenido, sino que también es dueña de su propio estudio de televisión. Esta situación única le ha permitido combinar su pasión por la comunicación y su espíritu empresarial.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En 2018, la revista People en Español incluyó a Gaby Nataleen las “25 Poderosas”, una edición anual de la revista que celebra a las latinas más destacadas del momento. En 2017, Gaby se convirtió en la primera presentadora de televisión en español de los Estados Unidos en ganar el premio a “Mejor Conducción” por segundo año consecutivo. En mayo del año 2016, Gaby y su show SuperLatina ganaron dos premios EMMY en las categorías Mejor Presentador/a de un Show de Televisión en Español y Mejor Show de Entretenimiento en Español. Este acontecimiento le dio a la empresa de Gaby Natale, AGANARmedia Inc., la distinción de ser la primera casa de producción independiente en la historia de la Academia de Artes y Ciencias Televisivas de los Estados Unidos en conseguir ambas distinciones en una misma noche. En Internet, Gaby ha desarrollado una fiel base de seguidores, con más de 52 millones de reproducciones en Youtube y cerca de 250,000 seguidores en redes sociales.

Gaby también es la co-fundadora y presidenta de AGANARmedia, una empresa de mercadeo enfocada en servir al público hispano de los Estados Unidos. AGANARmedia ha desarrollado campañas para numerosas empresas en la lista de la revista Fortune 500, incluyendo a HiltonWorldwide, AT&T, eBay, Amazon y Sprint, entre otras. En su faceta de autora, Gaby lanzó su primer libro “El Círculo Virtuoso” en sociedad con la editorial HarperCollins. La obra se convirtió en un best seller instantáneo debutando #1 en nuevos lanzamientos de Amazon en múltiples categorías incluyendo negocios, inspiración y autoayuda. En 2019, Natale lanza Welcome All Beauty, su propia línea de extensiones de cabello express dedicada a mujeres modernas que necesitan lucir fabulosas sin sacrificar su valioso tiempo.

Gaby Natale es Licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andres. Ha enseñado cursos de Periodismo y Comunicación en laUniversidad de Texas. Tiene triple ciudadanía: argentina, estadounidense e italiana. Ha vivido en Londres, México, Washington DC y Buenos Aires, entre otros lugares.