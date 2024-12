¡ Preparados, listos, para Cowtown 2025!

Telemundo 39, NBC 5 y El Cowtown se complacen en invitarlo a inscribirse en las 2025 carreras de El Cowtown y en la Exposición de Salud y Forma Física (Health and Fitness Expo) que tendrán lugar del 21 al 23 de febrero en el centro de Fort Worth.

La Cowtown comienza con la Exposición de Salud y Forma Física el viernes 21 y el sábado 22 de febrero. Este evento GRATUITO y familiar está abierto a todas las edades y repleto de docenas de vendedores locales y ponentes con grandes consejos para llevar una vida sana.

Las carreras de Cowtown comienzan el sábado y el domingo, 22 y 23 de febrero, con seis distancias entre las que elegir: 10 km, 5 km para adultos, 5 km para niños, medio maratón, maratón completo y ultramaratón. Con tantas opciones, seguro que hay una carrera para cada uno, sea cual sea su nivel. Las carreras de Cowtown comienzan en el Will Rogers Memorial Center y recorren los caminos de Fort Worth Stockyards, el centro de la ciudad, el Trinity Park y el Museum District, y pasan por el Jardín Botánico y la TCU. Es un recorrido por Fort Worth de principio a fin.

Cada año, la recaudación de The Cowtown se destina al programa C.A.L.F. (Children's Activities for Life and Fitness), que proporciona más de 5,000 pares nuevos de zapatos para correr y meses de entrenamiento a jóvenes sin recursos de más de 100 escuelas.

¡Todavía está abierto el plazo de inscripción para El Cowtown! Haga clic AQUÍ para inscribirse en cualquiera de las carreras o maratones de El Cowtown.

EL COWTOWN

Exposición sobre salud y forma física

Viernes, 21 de febrero de 2025

11:30 a.m. - 7:00 p.m.

Sábado, 22 de febrero de 2025

6:00 a.m. - 5:00 p.m.

Carreras

Sábado, 22 de febrero de 2025

Domingo, 23 de febrero de 2025

Para ver todos los horarios de las carreras y maratones de Cowtown, haz clic AQUÍ.

Centro Conmemorativo Will Rogers

3401 W. Lancaster Ave.

Fort Worth

Para más información, haz clic AQUÍ.