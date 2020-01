Souper Bowl of Caring lanza campaña para ayudar a necesitados en el Metroplex

TEXAS – Desde 1990, Souper Bowl of Caring has impulsado a jóvenes y también ha unido a la comunidad para disminuir el número de personas que sufren por no tener alimentos.

Es por eso, que en el 30 aniversario de esta iniciativa y con la llegada del famoso Super Bowl, están motivando a la comunidad para que ayude a lograr la meta de recolectar $2.2 millones en comida y fondos para ayudar a organizaciones que apoyan a los necesitados.

Entre dichas organizaciones se encuentran North Texas Food Bank y Tarrant Area Food Bank.

Para unirte es muy sencillo, puedes ir a cualquier tienda Albertsons, Kroger, Market Street o Tom Thumb para donar latas de comida o también hacer tu donativo.