Madre de la niña secuestrada y asesinada en el condado Wise agradece el apoyo y las oraciones

La madre de la nñna secuestrada y asesinada en Paradise, Texas (al noroeste de Dallas) habló en una conferencia de prensa este jueves y agradeció las muestras de solidaridad

La fue secuestrada frente a su casa y asesinada el 30 de noviembre. Los investigadores dijeron que un conductor de FedEx y que entregó un paquete (regalo de Navidad de la menor) en la casa del Padre y la madrastra de la niña, confesó el crimen.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Maitlyn Gandy, madre de Athena quiere y pide que la gente recuerde la alegría y el espíritu de su hija y que sigan manteniendo su luz brillando.

La madre de Athen Strand, la menor secuestrada y asesinada en Paradise, Texas, dijo que su hija ya no pudo abrir su regalo. El que entregó el paquete ese fatídico día, sería el sospechoso de secuestrar y matar a la menor.

Gandy, acompañada de su abogado, Benson Varghese, leyó el siguiente comunicado:

"Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Maitlyn Gandy y soy la mamá de Athena Presley Monroe Strand. El 30 de noviembre, un repartidor de FedEx llegó a la propiedad del padre de Athena para entregar un paquete de lo que se suponía ser un regalo de Navidad para nuestra hija. Este es el paquete. Un paquete que contiene Barbies. Puedes ser cualquier cosa. A Athena se le robó la oportunidad de crecer para ser lo que quisiera. Y este regalo, ordenado por inocencia y amor, es una que nunca recibirá. La festividad favorita de Athena era la Navidad, como lo es para muchos niños en todas partes. La alegría que Athena le dio a su familia y la alegría que sintió en la Navidad, es algo que nunca volveremos a sentir con ella. Ese repartidor admitió secuestrar y matar a mi hija inocente y de espíritu libre de 7 años el viernes 2 de diciembre. En el momento del secuestro de Athena, ella se estaba quedando con su madrastra y su padre en Paradise, Texas, haciendo lo que hacen los niños: jugar dentro los límites de la propiedad de su padre o En la misma tierra en la que creció y jugó. La misma tierra que durante 20 años o más, él, sus hermanos y todos sus amigos habían estado a salvo. Se suponía que traería a Athena de regreso a nuestra casa en Oklahoma después de las vacaciones de Navidad. Ahora, en cambio, Athena será incinerada y regresará a casa en una urna porque ni siquiera estoy cerca de estar listo para dejarla ir. Nunca volveré a ver sus ojos azules brillantes o su sonrisa malhumorada. Nunca podré escucharla decir: "Te amo, mami". Nunca podré volver a peinarla ni abrazarla mientras duerme. Me robó verla crecer por un hombre en el que se suponía que todos podían confiar para hacer una tarea simple: entregar paquetes de Navidad e irse. Mañana será la última vez que veré a mi bebé. Pasado mañana, cuando se establezca el silencio, la familia de Athena, incluidas sus tres hermanas menores, comenzará el viaje de todos los "primeros" sin ella. El tercer cumpleaños de su hermana pequeña. Entonces mi 27 cumpleaños. Nuestra tradición de Nochebuena. La primera vez en siete años sin escuchar y ver la emoción de Athena abriendo los regalos de Santa y Sissy. Les pido a todos que sostengan sus pequeños un poco más fuerte para mí. Quiero tomarme un momento para agradecer a la comunidad por la gran cantidad de amor y apoyo. Desde el momento en que ella desapareció, esta comunidad entró en acción y no se han detenido. He sentido sus oraciones, leído sus mensajes y cartas, y veo su rosa. En todas partes. No hay palabras para expresar lo agradecido que estoy por los socorristas, las fuerzas del orden y las agencias de respuesta, los voluntarios, las iglesias, las empresas y todos los demás que no he mencionado. También estoy agradecido con los medios de comunicación por ayudar a mantener viva la historia de Athena. Quiero que todos conozcan a Athena. Era una niña increíble a la que le encantaba bailar, cantar y todos los animales: perros, gatos, caballos, lagartijas, chinchillas. También amaba la escuela y todos sus amigos en primer grado, quienes ahora también están luchando con su asesinato sin sentido. Athena también amaba las flores, pero tampoco tenía miedo de meterse en el barro con los niños. Ella era la hija de su padre. Sé que la muerte de Athena no será en vano. Pasaré el resto de mi vida luchando por ella para que ninguna otra familia soporte un dolor y una pena tan insoportables. Un monstruo intentó tomar la voz de Athena. Somos su voz. Se deben implementar políticas de detección y contratación para que los monstruos que usan uniformes de entrega no aparezcan en las puertas de nuestros hijos. Por favor, ayúdame a mantener la luz de Athena brillando".

Después de que Gandy pronunció sus comentarios, Varghese dijo que los objetivos a corto plazo son ayudar a la familia para que puedan llorar, pero que los objetivos a largo plazo incluyen identificar quién fue responsable de su muerte.

"Nuestros esfuerzos a corto plazo se centran en la familia de Athena; quitarles todo lo que podamos para que puedan llorar su pérdida", dijo Varghese, socio gerente de Varghese Summersett. "Nuestros objetivos a largo plazo son investigar a fondo cómo y por qué sucedió esto y responsabilizar a cualquier persona o corporación cuyas acciones u omisiones podrían haber evitado la trágica muerte de esta niña. Las corporaciones como FedEx son bienvenidas en nuestros hogares para llevar paquetes a nuestras puertas, no peligro. No dejaremos piedra sin remover en nuestra búsqueda para obtener respuestas para Atenea".

Esta semana se llevaron a cabo varias vigilias en el norte de Texas para Athena Strand a medida que las comunidades dan un paso al frente para mostrar su apoyo a la familia en duelo.