Maestros del distrito escolar de Carrollton-Farmers Branch bajo investigacion por presunto racismo

Tres maestros del distrito escolar independiente de Carrollton-Farmers Branch (CFBISD por sus siglas en inglés) fueron puestos en licencia administrativa pagada y están bajo investigación después de que presuntamente hicieron una pregunta racista con respuestas de opción múltiple en un cuestionario de la escuela secundaria.

La pregunta, que indagaba sobre las normas culturales chinas, ofrecía estereotipos racistas como el uso de perros y gatos en la comida como posibles respuestas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Estaba conmocionada y horrorizada, pensé, '¿quién hizo este cuestionario?'”, Dijo Joy Lim, cuya hermana de 12 años tomó el cuestionario.

Lim, una estudiante universitaria que va a la escuela de forma remota, notó la pregunta mientras miraba el trabajo de su hermana.

“Con este ejemplo, vemos que a partir de la escuela secundaria, a los estudiantes se les enseña a pensar de manera diferente sobre China, sobre los estadounidenses de origen asiático, personas que se ven diferentes a ellos”, dijo Lim.

Las autoridades escolares respondieron con un comunicado a petición de NBC 5:

“CFBISD valora nuestra diversa comunidad de estudiantes y personal. Las acciones o el lenguaje que no respeten a cualquier grupo de personas no son aceptables y no representan nuestro sistema de creencias central. Recientemente nos enteramos de una situación en la que tres maestros usaron un lenguaje inapropiado sobre los asiático-americanos en una prueba secundaria de estudios sociales. Las palabras utilizadas en la pregunta de la prueba fueron despectivas e hirientes. Los maestros han sido puestos en licencia administrativa hasta que se complete la investigación. CFBISD lanzó recientemente una iniciativa de capacitación en diversidad para el personal. El distrito mejorará estas oportunidades de capacitación en un esfuerzo por crear un ambiente más inclusivo y respetuoso”.

Cientos de personas se manifestaron en el centro de Dallas para demandar un alto a los actos violentos.

Los líderes de la comunidad asiático-americana creen que es especialmente preocupante que el idioma del cuestionario haya sido aprobado por varios administradores.

"El hecho es que cuando se inculca esa idea a los niños de la escuela secundaria, eso crea divisiones en lugar de tener una idea inclusiva de dar la bienvenida a todos a este país", dijo John Jun, vicepresidente del capítulo DFW de la Coalición Coreano Americana.

Lim espera que, al compartir la pregunta en las redes sociales, continúe una conversación importante, alentando a otros a dar un paso al frente y señalar el odio y el racismo dirigidos por los asiáticos.

"Creo que es el deber de la gente hablar claro si ven que está sucediendo algo malo", dijo Lim.

La corte de comisionados lo analizá este martes y probablemente lo vote.