“No hacemos nada bueno si nos paralizamos”: AMLO llama a salir y hacer vida normal

OAXACA - En una declaración que va en sentido opuesto a lo que han hecho gobiernos estatales y la propia Secretaría de Salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este domingo a los mexicanos a no quedarse en casa, salir con la familia y hacer vida normal.

"No hacemos nada bueno, no ayudamos, si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos", afirmó.

El mandatario compartió el mensaje al término de su gira de fin de semana por varias comunidades de Oaxaca y desde el restaurante de gastronomía tradicional La Teca, junto a la propietaria, Esperanza, con quien antes de su polémica invitación habló de cultura y tradiciones de ese estado, uno de los que tienen mayor pobreza en México.

"No debemos de espantarnos, no debemos adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo", insistió el presidente respecto a la pandemia por el COVID-19, que en México ha causado ya 316 casos confirmados y dos decesos.

De hecho, diversos estados y Ciudad de México han pedido a los mexicanos que permanezcan en casa como una medida para aplanar la curva exponencial de contagios y lograr un resultado similar al de Japón, en vez de vivir un escenario como en Italia y España.

Pero López Obrador tiene otra percepción, así que consideró que la mejor manera de fortalecer las economías familiar y popular es seguir con la vida normal y salir a disfrutar de restaurantes y fondas típicas.

"No apanicarnos; vamos hacia adelante, y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase; ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan" expresó.

El mandatario se remontó a la historia de México para argumentar su invitación a que los ciudadanos sigan su vida sin sentirse amenazados.

"Los mexicanos, por nuestras culturas, somos muy resistentes a todas las calamidades. Siempre hemos salido adelante, y en esta ocasión vamos a salir adelante", aseguró.

"Nuestro pueblo es poseedor, heredero, de culturas milenarias de grandes civilizaciones, y en eso estriba nuestra fortaleza".