Pantalones cortos desatan polémica en restaurante en Dallas

Una cliente de un restaurante en Uptown Dallas dijo que se sorprendió cuando un empleado le pidió que se fuera debido a sus pantalones cortos el pasado domingo. Pero el lunes por la tarde, el restaurante emitió una disculpa en Instagram y a través de comentarios, dijo que el gerente había sido despedido.

“Lo ves en las redes sociales, pero realmente es diferente cuando en realidad se trata de ti”, dijo Dominique 'Dom' Nicole, quien dijo que a ella y a su amigo se les pidió que se fueran debido a sus pantalones cortos.

"Es lamentable que tuviéramos que irnos porque él (el gerente) sintió que mi atuendo no era de su agrado", dijo Nicole.

Nicole y su amigo Josh Drake hicieron planes de última hora el domingo para reunirse para almorzar en Baboush, un restaurante de estilo mediterráneo en Uptown.

Ella comió allí antes dijo que la pasó bien y disfrutó de la comida, por eso eligieron el lugar.

Drake dijo que llegó primero y que se iba a sentar afuera, pero debido al clima cálido, esperó a su amigo dentro en el bar.

"Tan pronto como se sentó, el caballero se acercó, aproximadamente un minuto después y dijo: 'No puedo atenderlos adentro porque tenemos un código de vestimenta", dijo Drake.

Inicialmente estaba confundido y dijo que el empleado estaba señalando los pantalones cortos de Nicole. Fue entonces cuando Drake decidió sacar su teléfono y comenzar a grabar.

"Tan pronto como comenzó a grabar el diálogo de la conversación, la energía cambió", dijo Nicole. "Dijo que teníamos que irnos y fue muy grosero, agresivo e irrespetuoso".

Al comienzo del video de cuatro minutos que se publicó en YouTube, se escucha a Drake preguntarle al gerente: "¿Cuál es el código de vestimenta?". Luego, el empleado responde: "Puede verlo allí mismo, señor", mientras señala la puerta principal.

De acuerdo con el código de vestimenta en la puerta, no menciona específicamente los pantalones cortos, pero dice: "Se requiere vestimenta cómoda, pero refinada, informal elegante, informal de negocios y elegante informal". También establece que, "No se permite ropa que pueda ser ofensiva o discriminatoria".

“Mi trasero estaba cubierto. Tenía puesta una blusa sin mangas color canela y mi estómago no se veía. Tenía unos tacones, un sombrero y un bolso que era como el atuendo normal de verano de Texas. Nada irrespetuoso, nada de mal gusto, quiero decir, no sé, simplemente no podía creer que nos negara el servicio por su discreción de que lo que tenía puesto era inapropiado para comer dentro de su establecimiento”, dijo Nicole.

Ella dijo que no les dieron una explicación clara, pero el preparador físico cree que la estructura de su cuerpo jugó un papel. "Tengo formas, tengo curvas para mí, así que mi ropa me quedará un poco diferente a la de alguien que no las tiene", dijo Nicole.

"Hace calor en Texas, se usarán pantalones cortos, se mostrarán los muslos, esta es la naturaleza del lugar donde vivimos", dijo Drake.

Mientras continuaba filmando su interacción, enfocó la cámara en otras personas dentro del restaurante que vestían pantalones cortos.

"Había otras dos personas con pantalones cortos. No parecían tener ningún problema con que estuvieran allí", dijo Drake, quien también grabó un video de personas con pantalones cortos.

"Había otros clientes comiendo y, por supuesto, éramos las únicas personas de color, optó por negarnos. Había otras dos mujeres, no Black, que tenían pantalones cortos tan cortos como los míos o similares. Una tenía en chanclas. Una tenía puestos tenis, estaban allí cenando como de costumbre", describió Nicole.

Mientras los amigos salían, se escuchó a Drake anunciar al restaurante lo que sucedió.

"Decidí hacerles saber a todos los clientes que nos estaban pidiendo que nos fuéramos debido a sus pantalones cortos, por eso hice el estallido que hice", dijo Drake. "Solo necesitaba que supieran el tipo de lugar que estaban apoyando en ese momento".

Los dos dijeron que el empleado luego cerró la puerta. Drake se dio cuenta de que dejó su bolso adentro, pero momentos después, el video muestra al empleado abriendo la puerta, abriéndola y arrojando el bolso sobre una mesa al aire libre.

"Cuando salimos, cerró la puerta detrás de nosotros, lo cual fue un poco revelador, pero creo que esa parte fue la que más le dolió", expresó Drake.

“Mi mente iba a mil millas, sentí que, porque nos está echando, nunca me discriminaron en ese sentido, me negaron el servicio por lo que tenía puesto”, dijo Nicole, quien estaba atónita y se podía escuchar diciéndole a su amiga. ella no entendía cuál era el problema, especialmente porque había comido allí antes.

El lunes publicaron su experiencia en sus páginas de Instagram para sus miles de seguidores combinados. El restaurante comenzó a recibir muchas críticas en línea, incluidas personas que dejaban reseñas negativas en Google.

El lunes por la tarde, el restaurante emitió una disculpa a través de un comunicado en Instagram.

El restaurante dijo que estaba al tanto de lo que sucedió en el Día del Padre y que "las acciones que tuvo lugar ayer por parte de uno de nuestros empleados no se alinean con los valores de Baboush y condenamos completamente las acciones de este miembro del personal".

La gerencia dijo que estaba manejando la situación internamente. En respuesta a los comentarios en su publicación de Instagram, el restaurante dijo que el gerente fue despedido.

La declaración continúa diciendo: "Queremos extender nuestras más profundas disculpas a las personas que se vieron directamente afectadas por el evento de ayer, y entendemos su frustración con lo que sucedió. Haremos lo posible para asegurarnos de que cada huésped que visite Baboush se sienta seguro y bienvenido".

“Es desafortunado que esto esté pasando, que los negros todavía tengan que enfrentar este tipo de racismo y discriminación”, dijo Nicole.

"Puedes decir 'nos disculpamos' y espero que lo hagan porque es bueno para el negocio, pero no deberíamos estar aquí en primer lugar, así que avergüéncense, tienen que hacerlo mejor, no hay espacio en Texas".

El restaurante también abordó el tema de Juneteenth en su declaración y dijo:

"También somos conscientes de que hoy es el 19 de junio, un día festivo que se celebra el 19 de junio para conmemorar la emancipación de las personas esclavizadas en los EEUU. La comunidad de Dallas necesita reconocer y abolir la continua discriminación que lamentablemente la comunidad negra todavía enfrenta hoy. En Baboush, creemos firmemente en apoyar a nuestras comunidades locales. Esto incluye a todas las personas de cualquier raza, religión, etc. en nuestra comunidad muy diversa de Dallas a la que tenemos la suerte de llamar hogar".

Drake y Nicole dijeron que la declaración no era suficiente y deseaban saber personalmente de la gerencia.

“Sería maduro para mí ser receptivo a eso, pero como dije, se despertaron de esa manera, siempre ha estado en ellos, así que para que esto suceda y salga a la luz, no es mi trabajo decir: Está bien”, expresó Drake.

