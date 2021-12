Reconocen como una ”emergencia” la venta ilícita de placas de papel en Texas

La jefa del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV, por sus siglas en inglés) está defendiendo su agencia a raíz de una investigación de NBC 5 que mostró cómo algunos concesionarios de automóviles con licencia están vendiendo ilegalmente cientos de miles de placas de papel reales de Texas y ganando cientos de millones en ganancias ilícitas.

Después de rechazar inicialmente las solicitudes de entrevistas, la directora ejecutiva del DMV de Texas, Whitney Brewster, ahora reconoce que la situación de fraude con las placas papel a nivel nacional en Texas es, de hecho, "una emergencia".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El director ejecutivo habló con NBC 5 Investigates y representantes de estaciones de NBC en Austin y Houston, después de una reciente reunión de la junta del DMV. Brewster dijo que está "buscando todas las soluciones posibles" para detener el fraude generalizado.

Sin embargo, indicó que los delincuentes son los culpables del problema de las etiquetas de papel y no su agencia, la misma agencia que permitió a los delincuentes obtener licencias de concesionario de automóviles.

"Estas son empresas criminales, son muy inteligentes, son muy creativas", dijo Brewster. "Tendremos que permanecer atentos al buscar políticas para mantenernos al día con los malos actores".

El problema es que los estafadores parecen moverse más rápido que el DMV.

El tiempo límite para revisar su plan de cobertura es el 7 de diciembre, pero hay detalles que tienes que tomar en cuenta. Un consejero de Chapter y experto en Medicare nos explica más.

NBC 5 Investigates viajó de nuevo recientemente con el Precinto 3 de los agentes de policía del condado de Travis, los principales expertos en fraude de placas de papel en Texas. En cuestión de minutos estaban deteniendo coches y confiscando más etiquetas vendidas ilegalmente.

"Haremos esto todo el día", dijo el sargento de policía del condado de Travis, Jose Escribano.

Algunas de las etiquetas que incautaron fueron emitidas por Kasniels, un concesionario de automóviles con licencia que NBC 5 Investigates expuso por primera vez en noviembre.

NBC mostró cómo la compañía, que alguna vez afirmó operar desde un pequeño lote de autos en Houston, estaba imprimiendo decenas de miles de etiquetas. Investigadores encubiertos del condado de Travis mostraron cómo podían comprar etiquetas Kasniels a personas que las vendían en Internet.

Las etiquetas del comprador de papel de Texas no se pueden vender. Los concesionarios solo pueden colocarlos en los automóviles que realmente vendieron.

Un día después del informe de NBC 5 Investigates sobre Kasniels, el DMV revocó la licencia de distribuidor de la empresa.

Pero los nuevos documentos del DMV obtenidos a través de una solicitud de registros abiertos muestran que Kasniels imprimió más de 236,000 etiquetas en menos de tres meses antes de que el DMV retirara la licencia de la empresa.

Y aparentemente, no se detuvo allí. Los agentes del condado de Travis dijeron que otros tres distribuidores autorizados que sospechan que tienen vínculos con Kasniels comenzaron a vender una mayor cantidad de etiquetas tan pronto como Kasniels cerró.

Los registros del DMV muestran que uno de esos distribuidores, MK Auto Finance, imprimió más de 33,000 etiquetas en nueve días a partir del día después de que Kasniels perdió su licencia.

“Cerraste uno, ¿qué pasó? Solo activo el siguiente ”, dijo Escribano. "¿Dónde se detiene?"

NBC 5 Investigates se puso en contacto con las personas que figuran como propietarios de MK en los registros del DMV. Nos dijeron que alguien usó su información para obtener una licencia de distribuidor y que no tienen nada que ver con la empresa. Dijeron que han informado de esa actividad fraudulenta al DMV.

Kasniels y las otras dos compañías, MIR Motors y Southwest Auto, no respondieron a los intentos de NBC 5 Investigates de comunicarse con ellos.

Una víctima de estafa cree que la orden de embargo es ilegítima y es por eso que quiere alertar a otros consumidores. Mira lo que le pasó.

El equipo de Escribano dijo que el fraude con las placas de papel está permitiendo que vehículos peligrosos que no pasarían una inspección estatal sean conducidos en las carreteras de Texas, y está permitiendo a los criminales cometer delitos y evadir la captura, conduciendo vehículos con etiquetas del mercado negro compradas con información falsa, haciendo esas etiquetas. casi imposible de rastrear.

La investigación de NBC 5 expuso los registros del DMV que muestran cómo los concesionarios de automóviles que parecen existir solo en papel se han convertido en los mayores distribuidores de etiquetas de papel en el estado, imprimiendo más etiquetas que incluso los grandes concesionarios de marcas. Los investigadores de las fuerzas del orden dijeron que es una clara señal de que esos pequeños comerciantes están vendiendo etiquetas más que automóviles.

La junta del DMV está trabajando en planes para limitar la cantidad de etiquetas que los distribuidores pueden emitir, para evitar que los malhechores impriman miles de ellas. Brewster, directora ejecutiva del DMV, dijo que sus propios investigadores se están moviendo rápidamente cuando sospechan de fraude.

“Tan pronto como los detectamos, comenzamos inmediatamente el proceso para eliminar su acceso”, dijo Brewster.

Pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley le dijeron a NBC 5 Investigates que el mayor problema es que los grupos delictivos organizados aún pueden obtener una licencia de concesionario de automóviles tras otra, y algunos usan identidades falsas porque el DMV no las investiga a fondo.

“No puede decirme que sabe quién está detrás de una solicitud. No puedes porque no los revisas con huellas dactilares ”, dijo Escribano.

Dos sospechosos intentaban sacarlos de la cuenta de una anciana a la que engañaron.

Cuando se le preguntó por qué la agencia no toma las huellas dactilares de los solicitantes, Brewster respondió que la toma de huellas dactilares es una opción que el departamento está considerando ahora. Sin embargo, dijo Brewster, el departamento cree que es posible que no pueda hacerlo sin la aprobación de la legislatura que, fuera de una sesión especial convocada por el gobernador, no se volverá a reunir hasta 2023.

Mientras tanto, NBC 5 Investigates se enteró de otra gran falla en el sistema de etiquetas del DMV: ni siquiera capta información descaradamente falsa.

Algunos concesionarios han podido ingresar números de identificación de vehículos en el sistema que obviamente son falsos y luego imprimir etiquetas para autos que no existen.

Los investigadores del condado de Travis encontraron que un comerciante solo obtuvo más de 13,000 etiquetas de papel con números de VIN con caracteres como signos de exclamación y puntos, que ni siquiera pueden estar en un número de VIN, y el sistema del DMV no marcó esos números y evitó que se emitieran etiquetas. .

Cuando se le preguntó cómo el sistema del DMV no detecta eso, Brewster dijo que hay un defecto en el sistema.

"Se está trabajando en el defecto ahora y la solución a ese defecto se implementará lo antes posible".

Un comité del DMV se reunirá nuevamente a finales de diciembre para hablar más sobre cómo abordar la avalancha de etiquetas ilegales. Brewster dijo que el departamento estudiará cómo cambiar el proceso de solicitud del concesionario para evitar que los delincuentes con identidades falsas obtengan licencias de concesionario de automóviles que les permitan imprimir etiquetas reales de Texas.

4.4 millones de trabajadores han dejado sus empleos por han encontrado trabajos con mejores sueldos y beneficios.