Reunion Tower celebra su cumpleaños 43 con una celebración pública

Con 43 años encima, la icónica torre que ha llamado la atención de chicos y grandes, celebra con un espectáculo de luces especial en honor a las celebraciones del "cumpleaños" el jueves entre las 12:01 a.m. y las 8 a.m. y las 7 p.m. hasta las 11:59 p.m.

Las celebraciones continúan durante el fin de semana con comida, diversión y ejercicio. Aquí el calendario de jueves a domingo.

Sea un niño en su cumpleaños: cualquier adulto que cumpla años en abril pagará el precio para niños este fin de semana. Habrá una camiseta holográfica de la Reunion Tower de edición limitada y un paquete de boletos a la venta por $ 30 hasta el 15 de mayo.

Sunset Yoga con City Yoga Dallas: jueves, 7-8 p.m. (se requieren boletos)

CornDog with No Name estará en Reunion Tower vendiendo corndogs, pasteles de embudo, maíz, Oreos fritos y más en GeO-Deck.

Ruthie's Rolling Cafe: sábado, 5-9 p.m. Ruthie's Rolling Café traerá el "mejor queso asado de Texas" a Reunion Tower. Véalos afuera y coma un bocado antes de dirigirse al GeO-Deck para disfrutar de las mejores y más cursis selfies del centro de Dallas.

