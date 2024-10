Revelan video de un tiroteo de la policía de Fort Worth

La policía de Fort Worth publicó los videos de cámaras corporales que muestran la interacción entre agentes de policía y un hombre que terminó disparándose él mismo.

El incidente ocurrió el lunes 23 de septiembre, cuando se llamó a la policía alrededor de las 6 p.m. para ayudar a un hombre que llamó al 911 y dijo que tenía un arma y quería dispararse.

El jefe de policía Neil Noakes dijo el viernes que después de una larga búsqueda, los agentes encontraron al hombre en una zanja de drenaje no lejos de su automóvil estacionado a lo largo de la cuadra 4800 de Selkirk Drive.

En el video publicado el viernes, los oficiales llamaron al hombre por su nombre, tratando de hablar con él. Momentos después, se puede escuchar al oficial pidiéndole; "muéstrame tus manos" y después: "déjalas". Luego, el oficial dice repetidamente: "No lo hagas", antes de que se escuchen los disparos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Después de la breve ráfaga de disparos, los agentes volvieron a decirle al hombre que soltara el arma.

"Levante las manos…¡No quiero hacerlo!", dijo un oficial mientras el hombre se retiraba a un túnel de drenaje de concreto.

Después de varios segundos, se escuchó un solo disparo y los oficiales confirmaron que el hombre se disparó y fue visto caer hacia atrás con la mano a un costado.

Noakes dijo que cuando el hombre apuntó su arma en dirección a los oficiales, aunque estaban allí para ayudarlo, hicieron lo que su entrenamiento les enseñó a hacer y se protegieron de una amenaza mortal.

"Esa fue una declaración genuina. 'No quiero hacerlo, no me obligues a hacerlo'. No querían que sucediera así", dijo Noakes. "Odio que este caballero se sintiera tan desesperado que pensó que esta era la única respuesta. Pero cuando escucho eso, se me rompe el corazón porque él [el oficial] no quería disparar, pero desafortunadamente, eso es lo que pasó".

Noakes dijo que cuando el hombre llamó al 911, no estaba pidiendo ayuda, sino que intentaba decirle a la policía dónde podrían encontrar su cuerpo.

"Espero que al mirar el video, hayan visto el pensamiento, el cuidado, la intencionalidad de los oficiales incluso antes de acercarse. No se precipitaron hacia la situación. No corrieron hacia este caballero gritándole y gritándole", precisó Noakes. "Un oficial dijo antes de acercarse: 'No queremos que esto se convierta en algo que no tiene por qué ser', lo que significa que no queremos que nadie resulte herido".

El día del tiroteo, la policía confirmó que el hombre murió en el lugar y que se encontró una pistola cerca de su cuerpo.

Hoy, la policía confirmó que dos agentes dispararon contra el hombre y lo alcanzaron una vez, aunque no estaba claro qué oficial disparó al hombre y dónde. La policía dijo que el hombre también sufrió una herida mortal cuando se apuntó con el arma. La oficina del Médico Forense del condado de Tarrant confirmará la causa final de la muerte del hombre.

"Esta es nada menos que una situación absolutamente trágica. Obviamente es trágico y traumático para la familia y los seres queridos de este hombre. También es trágico y muy traumático para los oficiales que acudieron a la escena", dijo Noakes.

El jefe pidió a la comunidad que responda y se involucre ayudando a aquellos en crisis o al borde de una crisis a encontrar ayuda a través de la línea directa de crisis y suicidio (marque 988) o los innumerables servicios sociales disponibles en todo el Metroplex.

"Este es otro momento que exige una respuesta y la respuesta es que todos nos involucremos más", dijo Noakes. "Le ruego a cualquiera que esté experimentando algún problema de salud mental o que conozca a alguien que lo esté, que busque ayuda".

Durante su conferencia de prensa el viernes, el jefe policial dijo que el Programa de Bienestar y Resiliencia del departamento brinda recursos clínicos a los oficiales que han presenciado incidentes traumáticos.

"Nosotros, en las fuerzas del orden, no hemos hecho un buen trabajo al abordar el bienestar mental y emocional de nuestros agentes durante años, pero en los últimos años nos hemos dado cuenta de lo importante que es", refirió Noakes.

Señaló que el único trabajo del programa de bienestar es abordar la salud mental de los socorristas de la ciudad. La unidad se comunica con los oficiales después de incidentes críticos, como un tiroteo en el que está involucrado un oficial, pero también puede brindar atención para cualquier otro problema de bienestar.

La Unidad de Bienestar cuenta con un equipo de apoyo entre pares y el personal del departamento tiene acceso a una aplicación con recursos de salud mental. También se han asociado con la American Warrior Association, una organización sin fines de lucro con sede en Fort Worth que apoya a militares, veteranos y socorristas y a sus familias "en mente, cuerpo y alma", para desarrollar su programa R3, Respond, Restore, Resolve. Ese programa está diseñado para ayudar a los oficiales a recuperarse y sanar después de responder a incidentes traumáticos.