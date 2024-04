En Dallas: primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes

Una nueva encuesta destaca la crisis de salud mental entre los jóvenes en este momento.

El sitio Politico encuestó a 1,400 profesionales de la salud mental en todo el país y descubrió que más de la mitad no están satisfechos con los recursos actuales disponibles para abordar los problemas de salud mental en niños y adolescentes.

Por ello, una organización sin fines de lucro local está trabajando para cambiar eso enseñando a la comunidad cómo convertirse en un recurso.

Así como las personas pueden obtener la certificación en primeros auxilios de RCP (resucitación cardiopulmonar) Communities In Schools of the Dallas Region ofrece clases gratuitas que enseñan a las personas cómo obtener la certificación en primeros auxilios de salud mental para jóvenes, lo que puede ser igualmente crucial para salvar una vida.

"Siempre hablo del hecho de que los primeros auxilios se enseñan de manera bastante generalizada, ¿verdad? Todos hemos escuchado alguna forma sobre cómo hacer compresiones torácicas hasta que llegue el 911. Por eso, este curso está diseñado de manera similar para enseñar a las personas cómo hacer la metáfora. 'compresiones torácicas' hasta que puedan conectar a los jóvenes con su siguiente mejor paso”, dijo la Dra. Summer Rose, directora clínica de Comunidades en las Escuelas de la Región de Dallas. “Eso podría parecer como conectarlos a recursos haciendo algunas intervenciones en el momento para ayudar a estabilizarlos hasta que el 911, un proveedor de salud mental juvenil, un psiquiatra, un psicólogo, un consejero escolar o alguien pueda intervenir".

Los primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes están diseñados para enseñar a los padres, familiares, cuidadores, maestros, personal escolar, compañeros, vecinos, trabajadores de servicios humanos y de salud y otros ciudadanos solidarios cómo ayudar a un adolescente, entre las edades de 12 y 18 que está experimentando un problema de salud mental o adicciones o está en crisis.

Siga este enlace para obtener detalles sobre las clases gratuitas que se realizarán el miércoles 17 de abril y 15 de mayo.

RECUERDE: Debe completar dos horas de trabajo previo en línea antes de asistir a la parte presencial de la clase y debe tener 18 años o más. para registrarse. También puede enviar un correo electrónico a Clinical@cisdallas.org para obtener más información.