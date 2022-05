Six Flags Over Texas estrena nueva atracción familiar

El parque de diversones Six Flags Over Texas en Arlington, presenta oficialmente su nueva atracción familiar justo a tiempo para este verano: Pirates of the Speelunker Cave que ofrece un paseo en bote para seis pasajeros por un río a través de un entorno interior.

Los invitados serán recibidos con animatrónicos de última generación y una historia única. Los jinetes se colocan de lleno en medio de una búsqueda del tesoro pirata frustrada por Speelunkers residentes y se encuentran cara a cara con criaturas míticas, incluidas sirenas y monstruos marinos.

"Pasarán por 17 escenas únicas que tendrán pantallas de proyección cinematográfica, escenarios físicos y animatrónicos que realmente cuentan la historia", dijo Brad Malone, gerente de marketing y comunicaciones de Six Flags Over Texas. "Así que va a ser completamente inmersivo a medida que avanzas".

El paseo es una reimaginación de The Cave, una de las primeras atracciones del parque que funcionó desde 1964 hasta 1991. Presentaba personajes originales llamados Speelunkers que fueron creados exclusivamente para Six Flags Over Texas.

Piratas de la cueva Speelunker está reemplazando el paseo Yosemite Sam en Six Flags.

Técnicamente, esto no es una montaña rusa, por lo que es ideal para familias con niños pequeños. No hay requisito de altura con un adulto acompañante y familias enteras podrán experimentar el viaje juntos.

El parque albergará una vista previa especial de la atracción, un día antes para los titulares del Six Flags Over Texas Pass de 2022 el viernes 13 de mayo. La atracción abre al público en general el sábado 14 de mayo.

A finales de este verano, el parque presentará AQUAMAN: Power Wave, una montaña rusa acuática de múltiples lanzamientos que será la primera de su tipo en América del Norte.

