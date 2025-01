Un grupo de 11 profesionales médicos estadounidenses, entre ellos tres doctores del norte de Texas, dicen que están en Gaza a la espera de permiso para poder salir.

A principios de este mes, el Dr. Khawaja Nimr Ikram, cirujano ortopédico en Plano y Mesquite, viajó a Gaza para ayudar a los heridos en la guerra.

"Me ocupo de muchas fracturas óseas, así que hay muchas personas que no han sido operadas de urgencia, sino que tenían fracturas óseas estabilizadas por el momento, y ahora vuelven y les hacen fijaciones internas, les ponen tornillos", explicó Ikram, propietario de North Texas Orthopedic and Spine.

El marido y padre de cuatro hijos dijo que él y su familia habían tenido conversaciones muy francas sobre su viaje a Gaza para ayudar a otros, dados los riesgos. Afirma que su familia lo apoya completamente.

"Tengo un talento que me ha dado Dios para ayudar a la gente, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, así que he realizado múltiples misiones médicas en todo el mundo, y ésta es mi segunda vez en Gaza", dijo Ikram. "Como médico, se supone que debo ayudar a vidas en todas partes, todas las vidas son iguales".

Ikram dijo que estaba de viaje con Rahma Worldwide, una organización humanitaria internacional. Actualmente se encuentra en un hospital del norte de Gaza.

"Habíamos conseguido la aprobación del gobierno israelí para venir a Gaza", explicó Ikram. "Entramos el 9 de enero y debíamos volver a casa el 23 de enero, y todo esto estaba planeado y aprobado de antemano".

El cirujano dijo que el 21 de enero tuvieron problemas para atravesar los puestos de control.

"El alto el fuego se produjo el domingo pasado, así que pensamos que podríamos movernos con más facilidad, pero por alguna razón, por desgracia, nos dicen que no podemos ir. Así que todos los días intentamos conseguir la aprobación. Así que cualquier tipo de movimiento tiene que ser aprobado por Israel, así que por desgracia hasta ahora, que es domingo por la noche aquí, no estamos seguros de lo que va a pasar", describió Ikram.

"Pero damos gracias a Dios porque los bombardeos han cesado. Al principio, cuando llegamos, estallaban bombas todos los días y había muchas víctimas, pero tras el alto el fuego, cesaron. Así que en este momento seguimos en el hospital atendiendo a los pacientes, a la espera de saber cuándo podremos volver a EEUU y atender allí a nuestros pacientes, continuó el médico.

Durante el fin de semana, Hamas liberó a cuatro mujeres rehenes israelíes y las llevó de vuelta a Israel a cambio de 200 prisioneros palestinos.

Mientras tanto, Ikram dijo que se necesita más ayuda y suministros médicos en la zona.

"Gracias a Dios ahora hay un alto el fuego aquí, pero por desgracia la destrucción que hemos visto ha sido increíble. Parece un apocalipsis, los edificios han quedado destruidos, dañados y arrasados. Así que va a haber mucho que reconstruir", dijo Ikram.

Esta nota fue originalmente publicada por Sophia Beausoleil para NBCDFW en inglés. You can read the original story in English here.