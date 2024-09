Grupos artísticos a los que puedes apoyar en el Día Anual de Donaciones del Norte de Texas

DALLAS - Es la época más generosa del año y más de 400 organizaciones de artes y humanidades del Norte de Texas están buscando apoyo en el Día de Donaciones del Norte de Texas.

En honor a los dulces 16 del evento de donaciones en línea, consulte estas 16 instituciones culturales del norte de Texas, muchas de las cuales tendrán nuevas temporadas a partir de este otoño.

Las donaciones continúan hasta el 19 de septiembre.

MUSEO AMON CARTER

El museo de Fort Worth tiene varias exposiciones a la vista en este momento, incluida Drawn to Nature hasta el 29 de septiembre y Dario Robleto: The Signal hasta el 27 de octubre. El 27 de septiembre se inaugurará Cowboy, una exposición que reexamina las mitologías populares que rodean la imagen y el concepto del vaquero.

"Cada año, quedo impresionado por la generosidad durante el Día de Donaciones del Norte de Texas en Carter y más allá. El Día de Donaciones del Norte de Texas es una iniciativa maravillosa que resalta el increíble trabajo que nuestras organizaciones sin fines de lucro están haciendo en todo DFW. Es un privilegio estar una de las muchas instituciones que se benefician de la generosidad de nuestra comunidad, y estamos muy agradecidos por todos aquellos que donan al Museo cada año. Al donar al Carter, nos ayudas a celebrar y preservar la belleza y diversidad de la creatividad estadounidense. para que todos lo disfruten durante las generaciones venideras”, dijo Andrew Walker, director de Carter.

AVANT CHAMBER BALLET

La temporada 2024-2025 del Avant Chamber Ballet comienza con el estreno mundial de la compañía de The Princess and The Pauper en Moody Performance Hall en el Dallas Arts District el 21 y 22 de septiembre. Con proyecciones de Lightware Labs, la historia del ballet está inspirada en el libro original de Mark Twain tituló El príncipe y el mendigo.

“Avant Chamber Ballet es una compañía que se construyó gracias al apoyo de pequeños donantes y el NTGD sigue siendo el día de recaudación de fondos más significativo del año para nosotros. El apoyo directo de nuestra comunidad se remonta a ayudar a llevar clases de baile, espectáculos y programas gratuitos a la gente de Dallas”, dijo Katie Puder, directora artística del Avant Chamber Ballet.

BRUCE WOOD DANCE DALLAS

Hay muchas cosas nuevas que sucederán en Bruce Wood Dance Dallas este otoño. La nueva temporada comienza del 15 al 17 de noviembre con Touch, pero hay aún más novedades sobre la compañía de danza.

“¡Es un nuevo año con un nuevo nombre y una nueva meta! Bruce Wood Dance Dallas tiene como objetivo recaudar $30,000 en este Día de Donaciones del Norte de Texas para aumentar nuestro impacto local con actuaciones dinámicas y de alto calibre y ampliar nuestra oferta educativa. Este año hemos agregado clases abiertas en compañía, intensivos de un solo día y los premios Bruce Wood Dance Excellence Awards a nuestros programas comunitarios en un esfuerzo por aumentar el desarrollo, fomentar la participación artística y resaltar a las personas que están marcando una diferencia en la floreciente escena de la danza”, dijo Joy Bollinger, directora artística de la empresa.

DALLAS CHAMBER SYMPHONY

Habiendo lanzado su álbum debut este verano, la Sinfónica de Cámara de Dallas comenzará su temporada el 15 de octubre con una película en concierto de The Lodger de Alfred Hitchcock.

“Estamos agradecidos por el generoso apoyo que recibimos en el North Texas Giving Day. Nuestros donantes pusieron a músicos de DCS en el escenario, en las aulas y en la comunidad. Nos ayudan a seguir ampliando nuestro concurso musical internacional, que brinda valiosas oportunidades a los artistas jóvenes. Se necesita una persona especial para contribuir con su tiempo, talentos y tesoro a otra persona. Me siento emocionado y honrado por el crecimiento que nuestro conjunto tiene el privilegio de disfrutar porque muchos en Dallas reconocen el valor de la buena música e invierten en ella”, dijo Richard McKay, Director Artístico y Musical de la Sinfónica de Cámara de Dallas.

DALLAS MUSEUM OF ART

Incluso mientras el museo del Distrito de las Artes de Dallas se prepara para someterse a una importante renovación, el Museo de Arte de Dallas tiene varias exposiciones a la vista, entre ellas La revolución impresionista de Monet a Matisse, Cuando me ves: visibilidad en el arte/historia contemporánea y Frida: más allá del mito .

DALLAS OPERA

La temporada 2024-2025 de la Ópera de Dallas comienza con La Traviata de Verdi, del 18 al 27 de octubre en la Ópera Winspear. Yaritza Véliz, soprano chilena y ganadora del Concurso de Estrellas Emergentes del año pasado en la Ópera de San Francisco, interpretará a Violetta Valery.

DALLAS SYMPHONY ORCHESTRA

Mientras la nueva presidenta y directora ejecutiva de la orquesta, Michelle Miller Burns, comienza su mandato el 23 de septiembre, la Orquesta Sinfónica de Dallas se está preparando para presentar el Ciclo del Anillo de Wagner, a partir del 5 de octubre.

DALLAS THEATER CENTER

La nueva temporada del Dallas Theatre Center comienza con Drácula: una comedia de terrores de Gordon Greenberg y Steve Rosen, que se presentará del 11 de octubre al 3 de noviembre en el Wyly Theatre del Dallas Arts District.

"En Dallas Theatre Center, nuestros objetivos son asegurar los recursos esenciales necesarios para continuar creando un teatro ganador del premio Tony en Dallas y dar la bienvenida a miles de estudiantes a DTC como participantes en nuestros programas educativos y de participación comunitaria", dijo Kevin Moriarty. , Director ejecutivo del Dallas Theatre Center.

“Las donaciones del North Texas Giving Day se utilizan para contratar artistas docentes para los talleres gratuitos que ofrecemos durante todo el año para personas de todas las edades a través de nuestro Departamento de Obras Públicas, lo que demuestra nuestra creencia de que el teatro es un derecho de nacimiento de todos en una democracia. Las donaciones también apoyan nuestro programa Project Discovery, que ofrece entradas gratuitas, talleres previos al espectáculo, charlas posteriores al espectáculo y transporte en autobús para que los estudiantes de secundaria experimenten el teatro profesional por primera vez. Y las donaciones apoyan a los artistas profesionales reconocidos a nivel nacional que eligen vivir y trabajar en Dallas, creando producciones de talla mundial para y con nuestra comunidad”.

“Por ejemplo, una donación de $125 brinda apoyo para que un estudiante de secundaria vea una temporada completa de obras de teatro en DTC. Pero cualquier regalo de cualquier tamaño es importante porque demuestra la creencia de nuestra comunidad en nuestra visión del teatro para todos”.

FORT WORTH OPERA

La temporada 79 de la Ópera de Fort Worth comienza con Mujercitas, una ópera en dos actos de Mark Adamo. Basada en la novela clásica de Louisa May Alcott, la ópera se presentará el 22 y 24 de noviembre en el Scott Theatre de Fort Worth.

FORT WORTH SYMPHONY ORCHESTRA

El primer concierto sinfónico de la temporada 2024-2025 de la Orquesta Sinfónica de Fort Worth es Mozart & Strauss, que se presentará del 27 al 29 de septiembre en el Bass Performance Hall de Fort Worth. El concierto incluye la Obertura de Don Giovanni de Mozart, la Sinfonietta de Zemlinsky y Eine Alpensinfonie de R. Strauss.

OUTLOUD DALLAS

Outloud Dallas, una organización de arte juvenil sin fines de lucro, presentará SEE ME, una obra ideada y dirigida por Rubén Carrazana, del 27 de septiembre al 5 de octubre en el Bank of America Theatre del Eisemann Center en Richardson. Con el apoyo de la Iniciativa Eisemann Edge, el programa se basa en historias recopiladas de la comunidad y reflejan las perspectivas de una generación criada en un mundo hiperconectado con un acceso sin precedentes a la tecnología.

SHAKESPEARE DALLAS

El espectáculo de otoño de Shakespeare Dallas es Julio César de Shakespeare y se presentará del 13 de septiembre al 15 de octubre en Samuell-Grand Park en Dallas. Taylor asume el papel principal.

“Participar en el North Texas Giving Day nos permite acceder a una red de recaudación de fondos más sólida. Nuestro objetivo es recaudar $50,000 y los fondos que recaudamos apoyan el acceso accesible a Shakespeare in the Park, programas escolares integrados y enriquecimiento para adultos. Nuestros programas escolares son vitales. Presentan a 12.000 estudiantes anualmente las obras de Shakespeare de una manera divertida y atractiva. Los fondos del North Texas Giving Day nos ayudan a ampliar estos programas y llegar a mentes aún más jóvenes”, dijo Jenni Stewart, directora ejecutiva y artística interina.

STAGE WEST THEATRE

Mientras el teatro de Fort Worth cierra The Importance of Being Earnest, el Stage West Theatre inicia su temporada número 46 con What the Constitution Means to Me de Heidi Schreck, del 17 de octubre al 3 de noviembre.

“Stage West Theatre espera recaudar $30,000 este NTXGD 2024. ¡Nuestra temporada comienza el 1 de octubre y los dólares entregados ese día son 100% las primeras semillas de las que crece todo en nuestra temporada! Eso significa que los obsequios de hoy sientan las bases para iniciativas como nuestro Programa de aprendizaje de diseño, que brinda a los diseñadores emergentes una ventaja para convertirse en diseñadores profesionales. ¡Gracias de antemano a todos los que forman parte de este impactante y alegre día de generosidad! dijo Dana Schultes, productora ejecutiva de Stage West Theatre.

THEATRE THREE

La temporada 2024-2025 de Theatre Three comienza con Carrie: The Musical de Lawrence D. Cohen y Dean Pitchford. Basado en la novela de Stephen King, el espectáculo se presenta en el teatro Uptown del 3 de octubre al 3 de noviembre. El año pasado, Kat Edward, directora general del teatro, habló sobre por qué el North Texas Giving Day es su época favorita del año.

VERDIGRIS ENSEMBLE

CONVERGENCE, el primer concierto de Verdigris Ensemble de su octava temporada, se llevará a cabo del 13 al 15 de septiembre de 2024 en el Hamon Hall del AT&T Performing Arts Center. El tema de la temporada, "TRASCEND", se describe como una exploración de "nuestras identidades y vínculos culturales, geográficos e interpersonales únicos con el mundo que nos rodea".

“Este año, nuestro objetivo es recaudar 30.000 dólares. Ya hemos recibido $15,000 en fondos de contrapartida, por lo que cada dólar que usted dona se duplica. Con su ayuda, podemos lograr no solo la creación de nuevas obras musicales centradas en nuestra comunidad, sino también invertir en la extensión estudiantil en el sur de Dallas a través de nuestras iniciativas educativas. Al donar a Verdigris, literalmente estás fomentando la próxima generación de cultura en Dallas”, dijo Sam Brukhman, director artístico de Verdigris Ensemble.

WATERTOWER THEATRE

La compañía de teatro de Addison comenzará su temporada 2024-2025 con La búsqueda de signos de vida inteligente en el universo de Jane Wagner, que se presentará del 6 al 17 de noviembre, pero solo después de pasar por una transición significativa.

En un correo electrónico a los patrocinadores y partidarios del North Texas Giving Day, WaterTower Theatre anunció que la ciudad de Addison recibió un plan de Odyssey Associates, un consultor de gestión artística y recaudación de fondos, para aumentar la programación en el Addison Conference and Theatre Center, el hogar del teatro desde hace mucho tiempo.

El plan exige un recorte del 40% en el apoyo de la ciudad de Addison al teatro y requiere que WaterTower Theatre se mude de las oficinas administrativas, la taquilla, la utilería, el vestuario, la tienda de escenas y otras áreas del centro del teatro a partir del 1 de octubre.

“WaterTower Theatre realmente necesita su apoyo en nuestra transición hacia un nuevo capítulo para el teatro. Si bien el Addison Theatre Center sigue siendo nuestro hogar para la mayor parte de nuestra programación, con nuestra ciudad como nuestro mayor apoyo, una nueva temporada trae nuevas oportunidades, incluido un plan estratégico para adquirir nuestra propia oficina y espacio de ensayo”, dijo Shane Peterman, productor del teatro. Director artístico. "¡Cada dólar cuenta mientras nos unimos para defender esta institución teatral aquí en el norte de Texas!"