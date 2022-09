Hombre de Texas que vestía camiseta con el mensaje “Murder the Media” se declara culpable en disturbios del 6 de enero

El fundador del capítulo Hawaii Proud Boys y un hombre de Texas que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 y posaron para una foto frente a una puerta en la que uno de ellos había escrito "Asesina a los medios", se declararon culpables el viernes en un tribunal federal por un cargo de delito grave en relación con el motín.

Nicholas Ochs, fundador del capítulo de Hawái del grupo de extrema derecha y excandidato republicano a la Cámara estatal, y Nicholas DeCarlo, de Fort Worth, Texas, admitieron haber obstruido la certificación del Congreso de la victoria del Colegio Electoral del presidente Joe Biden.

Compartieron un canal de redes sociales llamado "Murder the Media" e inicialmente afirmaron estar trabajando como periodistas el 6 de enero, según el gobierno.

Las pautas federales para Ochs, de 36 años, y DeCarlo, de 32, exigen sentencias de entre tres años y medio y cuatro años tras las rejas, aunque el juez puede decidir ir por encima o por debajo de eso. A cambio de declararse culpables, los fiscales acordaron desestimar varios otros cargos en su contra y deben ser sentenciados en diciembre.

Edward MacMahon, abogado de Ochs, señaló después de la audiencia que su cliente no hirió a nadie en el Capitolio y dijo que espera que Ochs sea sentenciado en consonancia con otros que no participaron en ningún tipo de violencia. Un abogado de DeCarlo no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

Ochs y DeCarlo asistieron a la manifestación Stop the Steal cerca de la Casa Blanca en apoyo del entonces presidente Donald Trump en la mañana del 6 de enero y luego marcharon juntos hacia el Capitolio. Los hombres admitieron haber arrojado bombas de humo a una fila de policías que trataban de mantener a la multitud alejada del escenario preparado para la investidura de Biden.

DeCarlo admitió haber escrito "Murder The Media" con marcador permanente en una puerta del edificio del Capitolio, dijeron los fiscales. Luego, los hombres posaron frente a la puerta con un pulgar hacia arriba. DeCarlo también rebuscó en el bolso de un oficial de policía del Capitolio y robó un par de esposas de plástico, dijeron los fiscales.

Ochs publicó en Twitter una foto de los hombres fumando cigarrillos dentro del Capitolio, y la leyenda decía: "Hola desde la capital jajaja", según documentos judiciales.

El líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, fue acusado de conspirar para cometer sedición por la participación de su grupo en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Después de salir del edificio, grabaron juntos un video en el que Ochs dijo que vinieron a "detener el robo" y DeCarlo declaró: "Lo hicimos", dijo el gobierno. “Lo siento, no pudimos transmitir en vivo cuando asaltamos el maldito Capitolio de EEUU e hicimos huir al Congreso”, dijo Ochs en un video con el Capitolio visible de fondo.

Ochs le dijo a CNN que estaba trabajando como "periodista profesional" y que no tenía que irrumpir en el Capitolio, sino que simplemente "entró y filmó". Antes de su arresto, DeCarlo también le dijo a Los Angeles Times que eran periodistas.

“Lo que hice fue periodismo: seguir los eventos y mostrarle a la gente lo que sucedió”, dijo DeCarlo al periódico.

Ochs fue el candidato del Partido Republicano para representar a Waikiki en la Cámara de Representantes de Hawái en las elecciones de noviembre de 2020. Ochs perdió ante el demócrata Adrian Tam.

Ochs y DeCarlo se encuentran entre las docenas de miembros y asociados de Proud Boys que han sido acusados ​​​​en el motín del Capitolio. El expresidente del grupo, Enrique Tarrio, y otros líderes han sido acusados ​​de conspiración sediciosa, los cargos más graves presentados hasta ahora en la insurrección.

El líder y los miembros de otro grupo extremista de extrema derecha, los Oath Keepers, irán a juicio a finales de este mes por el cargo de conspiración sediciosa. The Oath Keepers son los primeros acusados ​​del 6 de enero que enfrentan el cargo raro y difícil de probar para ir a juicio.

También el viernes, una abogada de Oath Keepers, Kellye SoRelle, se declaró inocente de un cargo de conspiración para obstruir la certificación del voto del Colegio Electoral. SoRelle, un colaborador cercano del fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, fue arrestado este mes en Texas.

Más de 870 personas han sido acusadas hasta ahora en el motín del Capitolio. Casi 400 se han declarado culpables de cargos que van desde delitos menores de bajo nivel por ingresar ilegalmente al edificio hasta delitos graves de conspiración sediciosa.