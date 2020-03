Juez del condado Parker confirma que tiene COVID-19

TEXAS - El juez del condado Parker, Kelvin Miles, confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo al coronavirus (COVID-19).

"El 14 me enfermé y me quedé en cama. Eso fue un sábado, pero el lunes mi esposa me llevó al doctor y me hicieron un examen de la gripe y otro por coronavirus", compartió el juez Miles, quien es juez del distrito 1 en dicho condado y reside en Springtown.

Sin embargo, el juez aclara que la prueba de la gripe dio negativo, pero no fue hasta el domingo que le dieron los resultados por el coronavirus, los cuales dieron positivo.

"No he salido de mi casa, excepto para el viaje que hice al doctor el lunes pasado. No quiero comenzar el pánico. Tengo casi 63 años y voy a sobrevivir esto", explicó.

Miles también explicó que tanto él como su esposa no han salido de casa, y que no podía reportarlo debido a que no había recibido los resultados, pero que las autoridades de salud ya están al tanto.

El juez concluyó su mensaje invitando a que las personas se realicen un chequeo, no entren en pánico, y que agradece sus oraciones.

Cuál es el origen del coronavirus? Según los CDC, el análisis del árbol genético de este virus indica que se originó en murciélagos, pero todavía no se sabe si el virus saltó directamente desde murciélagos o hubo un animal hospedador intermedio. El SARS-CoV, otro coronavirus que al surgir infectó a personas, provino de civetas (gatos almizcleros), mientras que el MERS-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio), que también surgió e infectó a personas, tuvo su origen en camellos.Los organismos de salud pública a nivel global aún trabajan para identificar la fuente animal original del virus que causa el COVID-19.

PARA VER UNA GUÍA COMPLETA SOBRE TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL CORONAVIRUS: PREVENCIÓN, SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO, PUEDES PRESIONAR AQUÍ.